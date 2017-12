Idoso aguarda cirurgia há meses na rede municipal de Niterói

A vida do idoso Carlos de Freitas Dias, de 70 anos, mudou depois que ele sofreu uma queda, em agosto, ao sair do bar de seu filho, em Santa Rosa, Niterói. Com a pancada no chão, o comerciante fraturou a região do ombro esquerdo e agora necessita de uma cirurgia pela rede municipal de saúde. No entanto, uma grande demora vem dificultando o retorno à vida normal do paciente.





O caso aconteceu no dia 13 de agosto na Rua Mário Vianna. Carlos ajudou o filho a fechar o bar e seguia para sua casa. No caminho, o idoso acabou caindo e machucando o ombro. Ao procurar a Unidade de Urgência Mário Monteiro, em Piratininga, foi encaminhado para uma policlínica no Largo da Batalha.





“Depois que fui ao Mário Monteiro, engessaram meu braço e fiquei 35 dias com a região imobilizada. Quando voltei, já no Largo da Batalha, perceberam que o osso não tinha calcificado da forma correta e que precisaria de uma cirurgia”, disse Carlos.





Foi então que começaram os problemas do idoso. Após confirmar a necessidade da operação com o raio-x, Carlos fez mais cinco exames, este mês, para entrar na fila de cirurgia. Contudo, os resultados dos últimos procedimentos não ficam prontos.





“Fiz as chapas no início do mês e ainda não consegui o resultado. Na terça-feira, pedi para um amigo ir até a policlínica e disseram para ele voltar em 20 dias. Tomara que não tenham perdido as documentações”, falou.





Apesar de manter o braço imobilizado por uma tipoia e não sentir dor, Carlos quer voltar logo a ter sua vida normal. “Felizmente, se eu mantiver o braço parado, não sinto nada. Mas também não posso pegar nenhum peso. Eu costumava ficar no bar com meu filho e ajudar. Hoje, não posso mais”, desabafou.





A assessoria de imprensa da Prefeitura de Niterói informou que está apurando o caso e a unidade médica de referência vai entrar em contato com o paciente.