Mercado Municipal será entregue em 2019

A Prefeitura de Niterói deu o primeiro passo para a construção do Mercado Municipal Feliciano Sodré, no Centro. No último mês foi lançado o edital de contratação da empresa que será responsável pela reforma e gestão do espaço, desativado há mais de 30 anos, e que será recuperado e transformado em um polo de cultura gastronômica. A estimativa é que a obra comece no início de 2018 e seja entregue em 2019.





O modelo escolhido para a Parceria Público Privada (PPP) é uma concessão de obra pública, onde o concessionário realiza a obra e se remunera a partir da atividade desenvolvida no imóvel. “A Prefeitura de Niterói busca parcerias no setor privado para realizar grandes projetos no município e essa revitalização é mais um exemplo desses esforços. Essa obra será de grande importância para o desenvolvimento social e econômico, gerando empregos e movimentando renda na cidade”, explica a secretária de Planejamento, Modernização da Gestão, Orçamento e Controle, Giovanna Victer.





Para a concretização da reforma e revitalização completa do espaço, o parceiro privado deverá realizar um investimento de R$ 70 milhões em três anos, sendo R$ 25 milhões já no primeiro ano.