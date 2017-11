Caminhão dos Correios tomba e interdita duas faixas da BR-101

Duas pessoas ficaram feridas durante acidente envolvendo um caminhão dos Correios, na madrugada desta quarta-feira, na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), altura do quilômetro 303, Guaxindiba, em São Gonçalo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), juntamente com a Autopista Fluminense interditaram duas faixas da via, no sentido Itaboraí, e os veículos estão sendo desviados para o acostamento. A previsão é de que às 11h30 as pistas sejam liberadas.





Segundo informações da concessionária que administra a rodovia, o acidente ocorreu por volta de 2h, quando o caminhão que realiza o serviço Sedex acabou tombando na pista. O engarrafamento é de aproximadamente seis quilômetros, até a altura do Porto do Rosa. Um caminhão da empresa está no local realizando a transferência das encomendas.





As vítimas, que estavam no caminhão, foram encaminhadas para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. O estado de saúde das pessoas não foi informado.