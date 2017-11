Obras da Cedae causam vazamentos e problemas de pavimentação no Rocha e Galo Branco

Uma obra da Cedae que parecia ser a solução para as dificuldades enfrentadas por moradores do Rocha se tornou um problema ainda maior. No último dia 16 de novembro, a empresa esteve na Avenida Jornalista Alberto Marinho, no Galo Branco, consertando o vazamento de uma adutora na altura do número 371. Só que após o reparo, os técnicos deixaram o local sem repor a pavimentação que havia sido retirada para a obra. Resultado: um imenso buraco que atrapalha o tráfego de veículos.





Se não bastasse esse problema, os moradores contam que, na ocasião, os técnicos foram alertados sobre outro vazamento a menos de 30 metros na Estrada Boqueirão Pequeno, 2632. Mas, ao contrário do que os moradores esperavam, os técnicos nem foram ao local para analisar a gravidade da situação.





Sem qualquer fiscalização da gestão municipal, os moradores do bairro estão sofrendo com o descaso e pedem atenção de algum órgão fiscalizador. “Chegaram, abriram o buraco e foram embora sem qualquer explicação. Achamos que voltariam com o maquinário para pavimentar novamente o trecho e, até agora, nada”, reclamou o vendedor Whashington Luiz Borges, de 20 anos.





Quem também não se conforma com o descaso da Cedae é o vendedor Cícero Pedro da Silva, 61. “Com a passagem de carros pesados por aqui diariamente, a tendência é só piorar. A situação ficou ainda mais complicada com a chuva. Daqui a pouco, esse trecho ficará intransitável”, disse.





Na Estrada Boqueirão Pequeno, o peixeiro Cleber dos Reis, 51, e o auxiliar de serviços gerais Cosme Pereira, 71, passam o dia tentando sinalizar os motoristas sobre o trecho com problemas. “Já são dois meses deste vazamento. Ele começou bem pequeno. Mas sem manutenção já abriu esse imenso buraco. A Cedae precisa tomar uma atitude para evitar acidentes”, afirmou.





Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura de São Gonçalo informou que irá entrar em contato com a Cedae para que seja resolvido o mais breve possível. A assessoria de imprensa da Cedae informou que o reparo da Estrada do Boqueirão Pequeno está programado para hoje. E, na Avenida Jornalista Alberto Marinho, é necessário aguardar que o solo seque para que a reposição asfáltica seja feita. O serviço deverá ser finalizado esta semana.