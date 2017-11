Família procura por aposentado desaparecido no Jóquei desde quinta-feira

A rotina de parentes e amigos de Bartolomeu Gonzaga, de 70 anos, mudou bastante desde a última quinta-feira (16). Isso deve-se ao fato de estarem percorrendo ruas de São Gonçalo atrás do morador do Jóquei.





De acordo com familiares, o aposentado saiu de sua casa sem deixar nenhum aviso e não deu mais notícias. No dia, ele estava sem camisa, com um short azul e sandália de dedo.





O caso está registrado na 75°DP (Rio do Ouro) e quem tiver alguma informação sobre o paradeiro de Bartolomeu pode ligar para (21) 97583-1141 e falar com Kelly, a filha do aposentado.