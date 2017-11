A Coordenação de eventos dos 444 anos de Niterói informa que foi adiada, por conta do mau tempo, a gravação do DVD Samba Social Clube, com participações de Zeca Pagodinho, Moacyr Luz e do grupo Fundo de Quintal, que seria realizada, ao ar livre, nesta quarta (22), no Teatro Popular (Caminho Niemeyer), em Niterói.





O evento foi transferido para o dia 14 de janeiro de 2018, no mesmo local.