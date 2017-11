Prefeitura celebra casamento comunitário de 50 casais em São Gonçalo

Enquanto as noivas se maquiavam e se preparavam para o grande dia, a pequena Lorena, de oito anos, treinava os passos que daria como dama de honra nas próximas horas.





“Feliz, ansiosa e nervosa”, foi como ela descreveu o que estava sentindo na noite de ontem, em que o pai, Carlos de Lima Rezende, de 27 anos, e a madrasta, Marcia Carvalho dos Santos, 26, diriam o “sim” na cerimônia do Casamento Comunitário, realizado pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, onde 50 casais, beneficiários do programa Bolsa Família, oficializaram a união de forma gratuita.





O evento aconteceu no Clube Mauá, Estrela do Norte, e reuniu mais de 700 pessoas, dentre amigos e familiares. A história de Marcia e Carlos começou há 11 anos, quando ainda eram estudantes da Escola Armando Gonçalves, no Salgueiro.