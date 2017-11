Professora completa 100 anos em Alcântara

Aniversário centenário será no dia 15 de novembro





Por Marcela Freitas





Um cálice de vinho antes das refeições e um copinho de cerveja sempre que pode. Esse é o segredo da longevidade da professora de danças aposentada Nadyr Gama Aviles, que no próximo dia 15 de novembro, completa 100 anos.





Ainda muito lúcida, a centenária até os 97 tinha uma vida muito ativa e conseguia fazer passeios pelo bairro do Alcântara, onde mora. Hoje, após alguns quadros de pneumonia, ela evita sair à rua, mas sempre que a necessidade passeia na companhia de seus parentes.





Nascida em Maricá, Nadyr se mudou para São Gonçalo aos 9 anos. Na cidade ela morou em bairros como Neves e Covanca. Passou um período também no Barreto, em Niterói, mas há 50 anos, mantém residência fixa, no coração do Alcântara.





Ela conta que é muito feliz e tem um carinho especial pela cidade.





“Na minha época Maricá era roça e minha família se mudou para São Gonçalo, que já era uma cidade. Daqui não sai mais e fico muito feliz em estar vivendo metade de minha vida no Alcântara”, contou.





Mãe de quatro filhos, avó de 25 netos, 40 bisnetos e 10 tataranetos, Nadyr ganhará uma festa para comemorar seu Centenário. E ela é clara no que não pode faltar: cerveja.





“ Eu adoro cerveja e já falei para eles que vou beber pelo menos um copinho”, brincou.





A dona de casa Lisbete Aviles, 55, mãe de Alice, 35 e avó de Isabelle, 10, diz que a avó sempre foi muito carinhosa.





“Os netos sempre foram mimados por ela. Minha avó sempre fez de tudo pela família. Meu bisneto, filho de Alice ( Nicollas, 17) é o primeiro tataraneto dela. Ele falava desde pequeno que ela faria 100 anos. Quando ele nasceu ela tinha receio de não acompanhar o crescimento dele e, agora, ele está próximo da vida adulta. Estamos muito felizes em desfrutar da companhia dela”, revelou.