Árvores do Fonseca precisam de podas há dois anos

Moradores da Rua Soares Miranda e Sá Barreto, no Fonseca, em Niterói, reclamam da falta da poda de árvores. De acordo com eles, a solicitação do serviço é feita, há dois anos, mas até o momento eles só conseguiram acumular protocolos. De acordo com o peixeiro Pedro Paulo Passos de Jesus, de 58 anos, a falta de corte das árvores influencia também na segurança da via; já que, por conta dos galhos, a iluminação é prejudicada.





“Já estive na Prefeitura, Parques e Jardins e liguei para a ouvidoria, mas não houve retorno. Há galhos de árvores invadindo a minha casa e meu telhado está sendo danificado. Elas também estão invadindo a escola Municipal Paulo Freire e, na Rua Sá Barreto, estão tombando no meio da via. O que pedimos é simples, mas a zona Norte de Niterói parece não estar nas prioridades dessa gestão”, reclamou.





A assessoria de imprensa da Prefeitura de Niterói informou que incluirá a rua na programação de poda. (Marcela Freitas)