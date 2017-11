Rede de água pluvial entupida causa transtorno aos moradores do Porto Novo

Os problemas de entupimento de galerias de águas pluviais são “velhos conhecidos” dos moradores de São Gonçalo. Um dos mais antigos e de difícil solução está na Rua Maria Rita, no Porto Novo. Mesmo em dias mais secos, a via sofre com o vazamento e, quando chove, o percurso no trecho fica intransitável. Mas os problemas não são apenas nesta via. Quem trabalha e vive na Rua Laureano Rosa, no Alcântara, também convive, diariamente, com o esgoto vazando na porta.





Morador do Porto Novo, Bruno Medeiros, de 36 anos, disse que desde que se mudou para o bairro há 9 anos, convive com o vazamento. “Esse vazamento de esgoto é diário. As manilhas não suportam a demanda da região. Quando chove, o rio que passa na rua ao lado, transborda e toda a água vem parar aqui. Antes de escoar a água, não temos como entrar ou sair de casa”, contou.





A panfletista Alessandra Ribeiro, 26, disse que na Rua Laureano Rosa, o vazamento começou há dois meses. “Eu trabalho aqui e não vejo a hora da prefeitura tomar uma providência. A situação estava ainda pior, mas os moradores colocaram cascalho no buraco que se formou por conta do fluxo contínuo de água. As casas são invadidas por esse esgoto e quem passa na rua acaba sendo molhado pelos carros que passam por aqui”, reclamou.





A assessoria de imprensa da Prefeitura de São Gonçalo informou que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano vai enviar equipes aos locais citados até a próxima semana para verificar a demanda e tomar as providências necessárias. (Marcela Freitas)