Moradores fazem festa de aniversário para buraco no Boa Vista em São Gonçalo

Nem diante de problemas, o gonçalense perde o bom humor. Na manhã de ontem, após tentar diversas vezes contato com a Cedae para que um reparo em um vazamento de água fosse concretizado na Rua Veríssimo de Souza, no Boa Vista, moradores do local, resolveram fazer uma festa de um ano do buraco, que ganhou o tema: “Meu buraco favorito”.





O idealizador da festinha foi o vigia noturno Josué Alvarenga, de 42 anos, que com a ajuda da sua esposa Cristiane Oliveira preparou um bolo para comemorar o aniversário do vazamento de água, que nestes 12 meses provocou o afundamento do solo.





“Percebi que só os contatos por telefone não estavam adiantando de nada. Nós ligamos para a Cedae e a resposta que recebemos é liga para a Cedae. Parece que temos várias companhias com o mesmo nome. Então, para chamar a atenção para este problema que é sério, resolvi brincar com a situação e realizei uma festa com direito a bolo, bola, tema e refrigerante”, brincou.





Ainda segundo Josué, por conta do vazamento, alguns acidentes já ocorreram no local.





“Nesta via, sempre temos vazamentos em diversos trechos, mas este aqui não tem solução. Só não está pior porque colocamos barro para evitar os constantes acidentes neste trecho. A água é fornecida duas vezes por semana e sempre que cai água na torneira, a rua vira uma cascata”, afirmou.





A dona de casa Cristiane disse que resolveu embarcar na brincadeira para que alguma providência seja tomada. “Cansamos de pedir o reparo, mas não podemos perder o bom humor. Espero que agora a Cedae tome providências”, afirmou.





Em nota, a assessoria de imprensa da Cedae informou que o reparo está programado para hoje de manhã.