‘Papai Noel’ chega sábado em Alcântara com desfile pelas ruas do bairro

Para celebrar a chegada das comemorações do Natal e a tão aguardada chegada do Papai Noel, o Shopping Pátio Alcântara promoverá um roteiro de atividades gratuitas, no próximo sábado, para toda família. Neste dia, os clientes terão a oportunidade de conferir a decoração natalina – ‘O Natal Encantado dos Ursos’, que encantará os pequenos com elementos lúdicos e divertidos.





Os festejos começam, às 14h, com o Papai Noel anunciando a abertura do Natal ao desfilar em uma vitrine móvel pelas ruas de Alcântara. A chegada será, às 16h, no início do calçadão de Alcântara, onde o público recepcionará Noel com personagens circenses e a banda infantil da Escola Municipal Genésio da Costa Cotrim.





Em uma verdadeira ‘Parada Natalina’, todos levarão o ‘Bom Velhinho’ até o trono, localizado no 1° piso do shopping, onde ele receberá os pequenos para as tradicionais fotos.





Às 17h, dando continuidade à festa, a Banda do Exército da Fortaleza de Santa Cruz de Niterói fará uma apresentação especial. No repertório, clássicos natalinos como ‘White Christmas’, ‘Noite Feliz’ e ‘Então é Natal’, além de outras canções populares.





Decoração – Em todos os pisos do empreendimento, os clientes poderão apreciar cenários com interatividade e participar de uma ação social. Os valores arrecadados serão doados à uma instituição beneficente de São Gonçalo.





A partir de sábado, o serviço de fotos com Papai Noel funcionará no 1° piso do Shopping. As fotos terão valor acessível, a partir de R$10.