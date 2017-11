Criadores de cães de São Gonçalo participam da 1ª Expo Cães na Região Serrana

>> Leyse, David e Junior são os idealizadores do evento de cães





A Região Serrana do Rio de Janeiro recebe, no próximo domingo, a partir das 9h, a 1ª Expo Cães “Dog Serra Fest”. O evento, que tem entrada franca, acontece no Arena Park, localizado na cidade de Cantagalo.





Entre os criadores, cinco deles são de São Gonçalo. O Dog Serra Fest contará com 40 stands expondo cães de todas as raças, além de competições de pit bull, american bully e buldogue francês, onde avaliadores federados irão qualificar o andar, cabeça, dentição, mordida, entre outros quesitos dos cães.





O espaço também contará com palestras, música ao vivo, espaço gourmet, parque infantil, veterinários de plantão, pet shops e muitas surpresas.





Os idealizadores do evento contaram que esperam receber cerca de três mil pessoas e mais de cem cães. A Dog Serra Fest recebeu apoio da Fazenda Santa Clara, design Ary Artes e da Quatree Rações em parceria com o canil White Kennel Brasil.





“Espero que consigamos fazer um belíssimo evento com os outros criadores que estão indo. Demoramos cerca de cinco meses programando nossa 1ª Expo Cães e a ideia é realizarmos o evento todos os anos”, contou Leyse Corbal, de 31 anos, que é uma das idealizadoras com seu marido David White, 40, e outro criador, Junior Tamandaré, 41.





A abertura dos portões acontece às 6h para os criadores, mas apenas 9h para o público. O Arena Parque fica no Trevo da Aldeia, Cantagalo. Para mais informações, basta ligar para (21) 99902-5053 ou enviar e-mail para whitekennelbrasil@gmail.com.