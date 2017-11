Moradores sofrem com vazamento de esgoto no Colubandê em São Gonçalo

Moradores da Rua Alberto de Oliveira, no Colubandê, em São Gonçalo, sofrem, há dois anos, com um vazamento de esgoto causado pela obstrução das galerias de águas pluviais.





De acordo com eles, há mais de 20 anos foram feitas as redes de esgoto da via, mas com o aumento populacional, as manilhas instaladas na região passaram a não dar mais conta do volume recebido de esgoto.





De acordo com o açougueiro Flavio Severino da Silva, de 45 anos, no verão, a situação se agrava, já que a utilização de água é maior. O mesmo acontece em períodos de chuvas intensas.





“Essa rua foi pavimentada através de mutirão e estamos sempre repondo a pavimentação por conta da umidade no solo. Só que o problema vai além disso. Esse esgoto passa em frente a nossa porta e o cheiro é insuportável. Os moradores tentam fazer reparos, mas é só paliativo. As galerias estão obstruídas e seria necessário a troca delas”, afirmou.





A assessoria de imprensa da Prefeitura de São Gonçalo informou que trata-se de um problema crônico, que é de responsabilidade da Cedae. A nota esclarece, ainda, que já solicitou o conserto ao órgão estadual. A assessoria de imprensa da Cedae informou que uma equipe esteve no local, na manhã desta sexta-feira (10), e identificou o ponto do vazamento. Mas devido a necessidade de utilizar equipamento especial, o serviço de reparo foi reagendado para a próxima segunda-feira (13).