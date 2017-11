Mulher acusa Nitpark de alugar vagas públicas para prédio de Icaraí

Circula nas redes sociais, desde a última terça-feira, um vídeo divulgado por uma ‘digital influencer’, que acusa a Nitpark de um suposto aluguel de vagas na Rua Otávio Carneiro, em Icaraí, Niterói. Na imagem, é possível ver a jovem tentando estacionar em frente a um prédio, mas a área está demarcada com galões azuis.





Sabendo da ilegalidade da ação, a jovem retira os galões, mas é impedida por funcionários do prédio e da concessionária que administra o estacionamento rotativo da cidade a estacionar seu carro. Ela filma toda a ação que, até a tarde de ontem, tinha mais de 60 mil visualizações e 1,4 mil compartilhamentos.





Na manhã de ontem, O SÃO GONÇALO esteve na via e conversou com funcionários da Nitpark. De acordo com eles, a área estava demarcada para que um caminhão-pipa contratado pelo prédio pudesse estacionar. Ainda segundo ele, por conta da divulgação do vídeo, a área foi novamente disponibilizada e, caso haja necessidade de novo abastecimento no prédio, outros mecanismos serão criados para que o serviço seja executado.





A equipe também esteve no prédio e foi recebida por um porteiro. O homem, que pediu para não ser identificado, disse que o funcionário que discutiu com a jovem se equivocou ao afirmar que a vaga era do prédio. Ele, no entanto, disse que todas as vezes que há paradas de caminhão no endereço, o estacionamento é pago. Entretanto, ele não apresentou os tickets retroativos do suposto estacionamento.





A autora das filmagens foi procurada através de rede social, mas não deu retorno até o fechamento desta edição.





A assessoria de imprensa da Prefeitura de Niterói informou que não é permitida a reserva de vagas públicas sem autorização prévia da Nittrans (concedida em casos especiais, como mudança ou abastecimento de carro-pipa) e irá notificar o prédio em questão.





A Prefeitura também notificou a Niterói Rotativo, concessionária que administra o estacionamento rotativo na cidade, que aplicou uma advertência ao funcionário responsável pela vaga localizada na Rua Otávio Carneiro. A concessionária reiterou que o comportamento do fiscal está fora dos padrões legais de seus funcionários e que não permite este tipo de aluguel de vagas.