Radares bandeira são retirados das rodovias RJ-106 e RJ-104

Motoristas que cruzam as rodovias estaduais RJ-106 e RJ-104, que ligam São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, já notaram a ausência dos chamados radares bandeira (com indicativo de velocidade de 60 km/h ou 50km/h, dependendo do trecho) presentes no longo das rodovias. O motivo seria a falta de pagamento por parte do Governo do Estado à empresa que disponibiliza o serviço.





A informação, no entanto, não é confirmada pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER), que garante que o contrato de manutenção chegou ao fim e os radares retirados na RJ-106 e RJ-104 corriam risco de queda. O órgão afirma que está elaborando uma nova licitação para recolocação dos aparelhos. No momento, não há como precisar um prazo para reinstalação devido ao trâmite licitatório.





Mesmo sem os equipamentos, é preciso ficar atento, já que os radares que parecem câmeras, além dos móveis, estão em pleno funcionamento. (Marcela Freitas)