Paróquias de Niterói e São Gonçalo comemoram o dia de São Judas Tadeu

As duas paróquias dedicadas a São Judas Tadeu, em São Gonçalo e Niterói estavam em festa e ofereceram aos devotos uma vasta programação religiosa neste sábado, quando é comemorado o dia do padroeiro.

À frente da Paróquia, no bairro do Rocha, há 23 anos, o padre Osmar de Medeiros, o padre Dé, revelou que festa no bairro é totalmente religiosa sem que haja venda de bebidas alcoólicas ou shows que não condizem com a igreja.

Ainda segundo o Padre, que já esteve à frente de igrejas no Nordeste, ele costuma envolver todas as paróquias ao redor do bairro, nas comemorações como acontece nas cidades nordestinas.

“A festa do santo é para santificar e por isso é totalmente voltada para evangelização. As comemorações este ano, se iniciaram com o terço que teve como tema a aparição dos 300 anos de Nossa Senhora. A proposta é de reflexão a importância da santificação”, contou o padre, explicando que a expectativa de fieis para a festa era de mais de 10 mil pessoas durante todo o dia tendo como ponto alto a procissão.

Frequentadora da Paróquia há mais de 15 anos, a confeiteira Nathalia Lessa, 29 anos, fez questão de chegar cedo para ajudar os outros fiéis a enfeitar os andores.

“Gosto de servir e me sinto muito bem dedicando esse tempo a preparação da festa”, contou ela.

Programação - No Rocha os festejos começaram ás 6h com alvorada; As missas estavam programadas para acontecer às 7h, 8h30, 10h30 e 18h30. Ás 16h acontece o terço Mariano seguido de procissão até o rincão do senhor com última missa e louvor de encerramento. A Paróquia fica localizada na Rua João Agapito, 16, Rocha.

Em Niterói, estavam programadas missas às 7h, 9h, 10h30, 14 e 18h (campal com procissão luminosa). Às 12h, bênção dos carros e o tradicional Angu à baiana. Ao longo de todo o dia os fieis poderiam desfrutar de quermesses. A Paróquia fica na Avenida Almirante Ari Parreiras, s/nº – Icaraí – Niterói