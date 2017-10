Prefeitura de Niterói firma parceiras para beneficiar servidores

Para celebrar o Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, a Prefeitura de Niterói anuncia novas parcerias do Município com estabelecimentos de serviço e comércio da cidade, garantindo descontos e outros benefícios para os funcionários. Segundo o secretário municipal de Administração, Fabiano Gonçalves, os convênios têm o objetivo de valorizar aqueles que trabalham diariamente para servir e atender da melhor forma possível os cidadãos.





“Os servidores têm um papel crucial de fazer a administração pública exercer sua função e atender os munícipes. O servidor é fundamental para a democracia e a atual gestão da Prefeitura de Niterói quer valorizar ainda mais esses profissionais”, destaca Fabiano Gonçalves.





Entre as opções está o acordo da Prefeitura com o cinema Reserva Cultural, em São Domingos, na Zona Sul da cidade, que oferece 50% de desconto nas entradas de cinema de segunda-feira a quinta-feira. Basta apresentar o contracheque e um documento oficial com foto.





Outro benefício é o desconto de 30% na mensalidade do curso de idiomas Wizard. O servidor precisa apresentar o contracheque, além dos documentos de praxe, no momento da matrícula.





Também há convênios com o restaurante Signos, os cafés Terra Prometida e Municipal, a farmácia Digitalis Pharma e a loja Racco.