Combinados do Amor festeja seus 81 anos no Fonseca

A Combinados do Amor tem o mesmo símbolo da Portela, uma águia, e foi a terceira colocada no último Carnaval de Niterói





Escola mais antiga da cidade de Niterói e terceira mais antiga do Estado do Rio de Janeiro, a G.R.E.S. Combinados do Amor comemora seus 81 anos no Fonseca Atlético Clube neste domingo (29). O evento é gratuito e conta com a presença do Grupo Samba do Galo e cerca de 40 componentes da Portela, maior campeã do carnaval carioca e madrinha da Combinados, que promete fazer um grande espetáculo para o público presente.





Além do aniversário, também será escolhido entre quatro concorrentes, o samba enredo que a agremiação levará para a avenida em busca de seu quarto título no carnaval niteroiense, conquista que não vem há 56 anos e ficou muito próxima de acontecer no último carnaval, quando a "Águia do Caramujo" ficou em terceiro lugar.





A escola que já teve como intérprete o lendário Aroldo Melodia é a oitava a desfilar na terça-feira de carnaval com o enredo "Ecoam as Tambores: Raça Fé, Cultura e Sabores". A ideia do enredo é mostrar os traços culturais que ligam o continente africano à Bahia.





Rosane Gracieti, vice-presidente da agremiação, destaca a importância da escola para a comunidade: "O Caramujo é um bairro onde o amor pela agremiação é o ponto forte. Todos ali têm ou tiveram alguma história com o Combinado"