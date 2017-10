Família procura por senhora de 83 anos desaparecida em São Gonçalo

A rotina dos familiares de Sebastiana Alves Gouvea, de 83 anos, mudou drasticamente desde a quarta feira(18). Ao sair da casa de sua tia, no Gradim, a senhora relatou que iria pra casa. Algumas pessoas relataram ter a visto nas proximidades do ponto final do ônibus no Porto do Rosa.





Depois desse momento, foi vista no domingo(22) no Restaurante Uno Grill no bairro Parada 40, nervosa e sem senso de direção por volta de 14h. Mas, a família ainda não conseguiu encontrar pistas sobre o paradeiro da dona Sebastiana. A aposentada, residente no Boaçu, estava usando um vestido verde estampado.





O caso foi registrado na 72°DP (Mutuá). Quem tiver alguma informação sobre Sebastiana, entrar em contato pelo número: (21) 96479-4282 e falar com João Pedro, o filho.