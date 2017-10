Campo de São Bento sedia feria de adoção de animais

A Prefeitura de Niterói encerra o mês dos animais, neste último final de semana de outubro, com programação especial. Neste sábado (28), o Campo de São Bento recebe, das 10h às 14h, a campanha "Adotar é o Bicho!", em uma edição dedicada ao Outubro Rosa. Estarão disponíveis aproximadamente 30 peludinhos para adoção, e haverá conscientização sobre o câncer de mamas em animais, com distribuição de panfletos. Para dar uma nova casa aos bichinhos, basta ser maior de idade e estar portando carteira de identidade e comprovante de residência, além de preencher uma ficha e passar por uma entrevista.





Na manhã de domingo (29), é a vez da tradicional Cãominhada Ecológica, também no Campo de São Bento. A iniciativa, que já está em seu quinto ano, leva os bichinhos e seus donos para um passeio pelo parque. Em 2017, o evento terá concentração às 8h30, na pista de patins do campo de São Bento, com saída às 9h. A expectativa de público é de mais de 200 pessoas.





"Fico feliz pela Cãominhada ter tomado a dimensão que tem hoje. Começamos em 2013 com 20 pessoas, ano passado foram 200 pessoas e esse ano com certeza vamos bater essa marca. Isso mostra a importância que o evento traz para a proteção animal da cidade", comenta Marcelo Pereira, coordenador do evento e diretor de Proteção Animal da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade.