Prefeitura limpa bueiros e córregos para evitar enchentes em São Gonçalo

>> Prefeitura faz limpeza para prevenir enchentes no próximo verão





Como forma de prevenção às chuvas e enchentes, a Prefeitura de São Gonçalo realiza mutirão de limpeza em diversos bairros nesta semana. O foco é a desobstrução de bueiros e córregos. Ontem, equipes do 4º e 5º Departamentos de Conservação e Obras (DCO), com auxílio de caminhões e retroescavadeira, realizaram a limpeza na Rua Doutor Jurumenha.





De acordo com Marta Xagas, diretora do 4º e 5º DCOs, as ações de prevenção são de extrema importância para evitar enchentes nos bairros. O acúmulo de lixo nos bueiros e nos rios é o maior causador deste problema.





“Aqui no córrego da Doutor Jurumenha, nós fizemos a retirada de entulho e lixo, além da limpeza de todos os bueiros ao longo da via. Durante esta semana, fizemos intervenções nas ruas Zulmira, Coronel Serrado e Primeiro de Maio, que também recebeu capina e restauração das calçadas”, explicou Marta.