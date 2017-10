Adolescente desaparece a caminho do colégio no Rocha em São Gonçalo

Familiares da estudante Leticia Kelly de Araújo Lima, de 14 anos, buscam informações sobre seu paradeiro desde a última terça-feira (24), quando a adolescente desapareceu a caminho da escola no Rocha, em São Gonçalo.





A menina, que mora com o pai e a avó no Rocha, ia para um colégio particular onde estuda, no mesmo bairro, e vestia o uniforme escolar, calça jeans e mochila preta. A avó, que normalmente levava e buscava a neta no colégio, não a levou no dia por problemas de saúde, e está muito aflita com o desaparecimento da menina.





Testemunhas contaram que viram Leticia, pela última vez, acompanhada de uma amiga. Ela teria ido tomar café da manhã na casa da adolescente, que não tem informações sobre seu paradeiro.





O caso do desaparecimento foi registrado na 72ª DP (Mutuá) e quem tiver alguma informação sobre Leticia pode ligar para (21) 98503-4493.