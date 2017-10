Moradores estão sem luz há mais de 10 horas no Pita

A queda de um poste, no final da manhã de hoje (26.10), na Travessa Miguel Bacon, no Pita, em São Gonçalo, deixou dezenas de moradores sem energia elétrica em suas residências. Técnicos da concessionária de energia Enel foram ao local logo depois do incidente, mas até o início da noite, a energia ainda não havia sido religada. A falta de luz já dura cerca de 10 horas.



Moradora da região, Loana Mencari, está preocupada com os alimentos na geladeira. "Tenho grande quantidade de carne que estou com medo de perder. Ligamos para a companhia e eles informam horas diferentes para retornar", afirmou. Em nota, a Assessoria de Imprensa da Enel alegou que vai averiguar o problema.