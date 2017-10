Odontologia da UFF inaugura laboratório para ampliar atendimento gratuito

A Universidade Federal Fluminense (UFF) inaugurou na nesta quinta-feira (26) o Laboratório Associado de Pesquisa Clínica em Odontologia para atendimento gratuito à população. O Laboratório desenvolverá estudos em humanos abrangendo biologia molecular, histoquímica, imuno-histoquimica, tomografia nas especialidades de Cirurgia, implantodontia, Periodontia e Patologia da Odontologia.





O Laboratório integra a Rede de Bioengenharia do Rio de Janeiro e o INCT de Medicina Regenerativa e tem como objetivo conectar a pesquisa básica/tecnológica à pesquisa em humanos, beneficiando os voluntários e contribuindo para o desenvolvimento tecnológico de novos produtos e de novas técnicas em odontologia.





O local funcionará diariamente, no período da manhã e à tarde. O atendimento será feito por docentes e pós-graduandos da Odontologia da UFF e realizado separadamente das consultas normais da Faculdade. “O número de participantes vai variar de acordo com o andamento dos projetos. Se o projeto envolver 30 participantes, serão chamados 30 voluntários para o estudo”, explicou a professora da UFF e responsável pelo Laboratório, Mônica Calasans Maia.





Segundo ela, o perfil dos pacientes vai depender dos critérios de inclusão dos projetos. “Por exemplo, uma pesquisa que avalia o anestésico local em pacientes hipertensos irá recrutar voluntários que são portadores de hipertensão arterial. No caso de um estudo de avaliação do ganho ósseo, após a realização de enxerto, irá selecionar voluntários sem dentes”, informou a professora.





Para a construção do Laboratório, primeiro no Estado do Rio de Janeiro com essa especificidade, foram investidos R$ 250 mil, provenientes da FAPERJ, CNPq, FINEP e de projetos em parceria com um consórcio europeu. Com essa verba, além das obras nas instalações, como a construção de dois consultórios odontológicos completos e um tomógrafo, a UFF instalou todo o sistema EXAKT para análise histoquimica, centrífugas para produção de concentrados plaquetários, balança digital, lupa, geladeira, freezer (menos 80 graus) para manutenção de células e saliva congeladas, PCR (técnica para amplificar milhares de vezes uma região específica da molécula de DNA), microscópio de captura com dois observadores, impressora e laptop.





Para atuar diretamente na parte laboratorial, a clínica contará com duas professoras no laboratório de histoquimica e imuno-histoquimica, uma professora no laboratório de biologia molecular, uma professora trabalhando na área de microscopia, além de duas técnicas.