Horto do Barreto recebe feira de adoção de gatos e cachorros

A Comissão de Proteção dos Animais de Niterói da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) realiza – com o Pet Shop Hora do Banho – um evento beneficente no próximo sábado, no Parque Municipal Palmir Silva, o Horto do Barreto, em Niterói, das 9h às 12h.







A programação conta com feira de adoção de animais e será realizado um desfile de fantasias com premiações para os três caninos mais criativos. O 1ºlugar ganhará um Book canino e brindes. O 2º lugar, um mês de Clubinho e brindes O 3ºlugar, um serviço e brindes.





O evento contará, também, com barracas de roupas e acessórios. A feira vai arrecadar rações, areias de gato e produtos para animais em geral. O intuito do evento é ajudar as organizações não-governamentais (ONGs) de proteção aos animais. O Parque Municipal Palmir Silva fica na Rua Doutor Luiz Palmier, 135, no Barreto. Para mais informações sobre o evento, o número para contato é (21) 99773-0195 (Jorgeane).