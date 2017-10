Lixo amontoado deixa população revoltada em São Gonçalo

Sacos de lixo escorados pelos muros e postes, entulhos empilhados, mau cheiro, moscas e ratos. Essa é a vista de quem usa a Praça do Bandeirantes, no bairro de mesmo nome, em São Gonçalo. Mas a realidade de toda a extensão da Estrada dos Bandeirantes não é exclusividade do local. Na Rua Nestor Pinto Alves, a conhecida rua do Valão, no Centro de Alcântara, o problema se repete e o acúmulo de lixo também tem causado transtornos.





“O que acontece é que agora não tem data, nem sequer horário. Quem mora em rua transversal trás o lixo para principal e causa esse estrago. Os comerciantes produzem muito lixo diariamente, e os moradores precisam adivinhar quando o lixeiro vai passar. Como não temos bola de cristal, não dá nem pra reclamar com os moradores. Fica essa montanha de lixo e cada um faz sua oração pro lixeiro passar”, desabafou uma comerciante da Estrada dos Bandeirantes, na altura do bairro Raul Veiga.





Na rua do valão, além do cheiro forte e dos bichos que o acumulo de lixo atrai, a população ‘perdeu’ parte da calçada. A quantidade de sacos é tão grande, que os pedestres precisam usar a rua para de locomover.