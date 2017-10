Igrejas de Nossa Senhora Aparecida de São Gonçalo terão missas e procissões

As comemorações pela aparição de Nossa Senhora Aparecida completam 300 anos. E para celebrar o tricentenário de bênçãos, as igrejas de São Gonçalo que levam o nome da padroeira do Brasil estão preparando uma grande festa de devoção e fé.





Na Paróquia de Nossa Senhora Aparecida do Patronato, as celebrações começaram no último dia três com novena. No dia 12, dia da padroeira, serão celebradas seis missas: às 8h30, 10h, 12h, 14h, 16h e 19h. No fim da tarde, às 17h30, acontece o momento mais aguardado da festa: a procissão luminosa pelas ruas do bairro. A paróquia fica na Rua Doutor Francisco Portela, 762 – Patronato.





Na Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no Galo Branco, localizada na Travessa Nossa Senhora Aparecida, a festa começa, às 6h, com alvorada seguida de missas às 7h30, 9h30 e 11h. Por volta das 17h, começa a procissão, que será encerrada com missa.





Os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida serão festejados na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, São Miguel Arcanjo e Santo Expedito, no Jardim Catarina. Desde o dia três, os fiéis estão em novena. No dia da padroeira estão programados alvorada, às 6h, seguida de terço e legião juvenil, às 9h. A santa missa com as crianças acontece, às 10h.





À tarde, às 17h30, terá a procissão luminosa com missa, às 19h. A Igreja fica na Rua Engenheiro Bernardo Sayão, lote 29, quadra 39.





