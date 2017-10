Após reportagem de OSG, filho reencontra idosa no Abrigo Cristo Redentor

Em junho de 2015, O SÃO GONÇALO publicou em uma das matérias da série de reportagens: “Residentes do Abrigo Cristo Redentor”, a história de Célia Maria Carelli Braga, de 69 anos, que residia na instituição e acalentava o sonho de rever seus três filhos: Alexandre e os gêmeos Graucio e Greice. Passados mais de dois anos, Célia conseguiu realizar seu sonho. Ela reencontrou, na última quarta-feira, Graucio Carelli Silva, de 43 anos, após 17 anos de afastamento.





O reencontro deles foi emocionante e com direito a muitos abraços, beijos e lágrimas. Durante o reencontro, ela ficou sabendo que seu filho nunca desistiu dela e, em todo esse tempo, buscou informações que levassem a ela.





“Foi muito emocionante rever minha mãe. Eu tremia muito e mal conseguia controlar a ansiedade. Pelas minhas contas, nosso afastamento aconteceu há 17 anos. Minha mãe morava com minha tia e foi passar um período com meu irmão. Em uma visita à casa da minha avó, que era idosa, ela fugiu e ficou pelas ruas. Procuramos muito, mas sem respostas. Dois anos depois do desaparecimento, meu pai faleceu e deixamos de intensificar as buscas, mas nunca desisti dela”.





Após ir para as ruas, Célia foi resgatada pela Fundação Leão XIII e foi levada para Itaipu. Lá, ela morou por 11 anos e perdeu toda a referência familiar. Em 2012, quando foi levada ao Abrigo Cristo Redentor, a história começou a mudar, graças ao projeto “Reencontro com famílias - realizado pelos setores de Serviço Social e Psicologia do Abrigo em parceria com Grupo de Apoio aos Promotores (GAP) do Ministério Público Estadual. Através do projeto, uma irmã da idosa foi localizada e hoje é a sua curadora.





“Não imaginava que ela estava aqui. Mas a vontade de encontrá-la foi despertada após uma conhecida falar que havia visto uma senhora parecida com ela. Como não tinha muito contato com a minha tia Sônia, que é curadora dela; e com minha prima Jaqueline, passei a fazer uma busca nas redes sociais. Adicionei todas as Jaquelines de Campo Grande em uma rede social, até que um dia recebi a resposta de que havia achado minha prima. Começamos a conversar e ela falou que minha mãe residia neste abrigo. Marcamos o encontro e me surpreendi com o que vi. Minha mãe está ótima e bem lúcida. Bem diferente da última imagem que tínhamos dela. Agora, estou tentando levar meus irmãos lá também”, contou Graucio.