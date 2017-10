Pôr do sol na Praia das Pedrinhas: destaque no Instagram de OSG em setembro

Pôr do sol é o melhor 'clique' no Instagram

No mês de setembro, o vencedor da foto mais curtida no Instagram de O SÃO GONÇALO (@osaogoncalo) foi o repórter fotográfico Júlio Diniz, com a imagem de um pôr do sol registrado na Praia das Pedrinhas e publicado na revista comemorativa pelos 127 anos de emancipação política-administrativa de São Gonçalo, no último dia 21.





O clique foi feito no final da tarde do dia 8 de setembro e publicado juntamente com um texto contando a história de mais de 6 mil vias - entre ruas, avenidas, travessas e estradas - que fazem parte de São Gonçalo.





"No meio de vários cliques, vou querendo melhorar as imagens. Vejo algumas cenas e, no meio da sequência, vi aquele cenário que compôs a foto com um belíssimo pôr do sol. Quis fazer uma foto bonita para comemorar o aniversário da cidade, dando sempre o meu melhor", disse Diniz, que é fotógrafo há 20 anos e 10 em OSG. (Daniela Scaffo)