Influenciador Tavi Moura se destaca no programa 'De Salto Alto e Chuteira'

Influenciador digital Luiz Otávio Moura, de 27 anos, mais conhecido nas redes sociais como Taví Moura, vem fazendo sucesso com o quadro ‘Bola nas Costas’ que apresenta no web programa esportivo “De Salto Alto e Chuteira”, exibido às segundas, às 18h, na página de O SÃO GONÇALO no Facebook.





“A oportunidade de estar no ‘De Salto Alto’ está sendo excelente. No início, confesso que tive um certo receio, pois sou gay e sei que o meio do futebol - não generalizando - é machista. Mas me surpreendi positivamente porque posso falar sobre outras coisas, além de expandir meu público e mostrar que o esporte deve significar respeito à diversidade”, disse Tavi.





Tavi, que chegou a cursar Engenharia Civil, foi convidado para integrar a atração de OSG devido à repercussão de seus vídeos bem-humorados, produzidos de forma amadora e publicados na internet. O quadro ‘Bola nas Costas’ tem como objetivo atrair, também, espectadores que não são muito ligados em futebol, por isso ele propõe diversas vertentes e inovações: enquetes na rua com muito bom humor a idas à baladas da região e sorteio de brindes para os entrevistados.





“Na verdade, meu quadro tem várias facetas. No momento, estamos em busca de Cinderelas. Nosso intuito é interagir sempre e a dinâmica que fazemos é muito simples. Propomos para a mulher que queira participar que experimente sapato de salto alto, símbolo do programa. Caso caiba em seus pés, ela o ganha de de presente. Mas além disso, a gente faz um desafio da Cinderela fazer embaixadinhas e outras brincadeirinhas também, Isso vem tendo bastante repercussão e outras surpresas virão. Aguardem”, disse Tavi com seu bom humor e simpatia peculiares.





Para quem quiser seguir Tavi além das mídias sociais de O SÃO GONÇALO, (@desaltoaltoechuteira e @osaogoncalo) basta acompanhá-lo no Instagram @tavimouraoficial, além de curtir sua fanpage no Facebook e se inscrever no "Canal Tavendo" no YouTube.