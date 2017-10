Acidente deixa dois feridos no Engenho do Roçado

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido, agora a pouco, na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), altura do quilômetro seis, na Curva do S, no Engenho do Roçado, em São Gonçalo. Os motoristas, ainda não identificados, foram socorridos em estado grave para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo.





Segundo a polícia, testemunhas contaram que o Renault Logan prata, que seguia sentido Maricá, capotou e atravessou a pista, onde bateu no gol branco que seguia para São Gonçalo.





Por causa do acidente, no sentido São Gonçalo, apenas uma via de rolamento está aberta aos carros.