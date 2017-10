Festa com muita alegria em SG

Por Daniela Scaffo

A Festa da Alegria, realizado anualmente pela Associação Evangélica Resgate e Ame (Reame), aconteceu ontem, em Santa Luzia, São Gonçalo. Cerca de 1,5 mil pessoas estiveram presentes no evento, que teve como objetivo comemorar o Dia das Crianças.





Entre as atrações do evento, estavam uma participação do Ministério Trazendo a Arca, a presença da atriz Malu Mader, e a apresentação dos projetos realizados pela associação, entre eles, capoeira, jiu-jitsu, basquete, horta comunitária, pequeno chef gourmet, entre outras atividades.

A Malu Mader conheceu o projeto através do Criança Esperança, da Globo, durante gravações para o programa da Angélica, que foi exibido no dia da campanha. Durante o evento de ontem, a atriz cozinhou com alunos do Pequeno Chef Gourmet, projeto em que as crianças aprendem a cozinhar junto com as mães.





“Conheci a Gislaine e o projeto, fiquei absolutamente maravilhada com o trabalho que ela faz aqui e me vi envolvida. É um trabalho tão importante no Brasil, já que temos essa trágica diferença social que precisa ser sanada. O terceiro setor e as pessoas mais caridosas acabam fazendo esse trabalho que seria dos políticos. O meu objetivo é participar como cidadã”, disse Malu.





Além das participações, havia entretenimentos para todas as idades, entre eles, barracas diversas com comidas, além do pequeno Chef Gourmet com receitas aprendidas durante as oficinas da associação, venda de produtos sustentáveis, bazar, participação de personagens do universo infantil, sorteio de brindes, competições gastronômicas, e apresentações dos projetos esportivos do Reame, como capoeira e jiu-jitsu, basquete, entre outros. A participação na festa era gratuita e foram vendidos tickets durante o evento para as barraquinhas e brinquedos. Toda a arrecadação feita durante a festa será investida na construção de banheiros e vestiários da quadra poliesportiva da associação. “Atualmente, quase 100 alunos da associação utilizam a quadra. Queremos triplicar esse número para atendermos cada vez mais essas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social”, informou a coordenadora do Reame, Adriana Albuquerque.





Ainda segundo Adriana, a expectativa é que as construções sejam realizadas até o ano que vem.





“Queremos que as pessoas vejam que estamos fazendo os investimentos e se sintam parte disso tudo que estamos realizando”, explicou.

A associação - O Reame atende cerca de 270 crianças e adolescentes das comunidades do entorno. Entre os projetos, estão de capoeira, jiu-jitsu, basquete, horta comunitária, pequeno chef gourmet, entre outras atividades. O Reame aceita doações de alimentos e roupas, além de manter uma conta para receber doações. Para isso, os interessados devem entrar em contato através do e-mail parceria@reame.org.br e efetuar o depósito no banco Bradesco (agência 3071, conta corrente 24.699-9) ou Itaú (agência 6148, conta 69.752-4), CNPJ 00958056/0001-53.





A instituição fica na Avenida Santa Luzia, 1.032, Santa Luzia, São Gonçalo. Mais informações no telefone 3183-1399.