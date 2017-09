Projeto social representa SG em Sul-Americano de Jiu-Jitsu

Alunos do projeto ‘Eu Atleta’ vão competir neste domingo, no Grajaú Country Clube, no Rio

Por Marcela Freitas



Alunos do projeto social “Eu Atleta”, do Tenente Jardim, em São Gonçalo, participam neste domingo, do Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu, que acontecerá, no Grajaú Country Clube, no Rio. Ao todo 11 atletas e o professor participarão da competição.







O projeto social iniciado em janeiro vem se destacando em campeonatos, com alunos premiados. Morador do bairro, o encarregado de um posto de gasolina e também atleta de jiu-jitsu, Robson Lima, de 36 anos, sentiu a necessidade de mudar a história dos jovens onde morava e, gratuitamente, resolveu transmitir seus conhecimentos de mais de 10 anos na prática esportiva.





“ Tenho uma folga por semana e decidi dedicar meus dias a essas crianças. Hoje temos 30 alunos que estão mudando sua realidade través do esporte. Ainda esbarramos na falta de patrocínio, mas com esforço deles e de seus pais estamos superando. Em nove meses de projeto já estamos na nossa terceira competição e com excelentes marcas”, disse.





O projeto social funciona às terças-feiras, das 19h às 21h, na Rua Doutor March, no Espaço Cultural Guilherme da Tim. Para mais informações, basta ir ao local nos horários das aulas.(Marcela Freitas)