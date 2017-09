Concurso do mais feio do Engenho Pequeno tem dois vencedores

Por: Matheus Merlim





A disputa do homem mais feio do Engenho Pequeno foi tão acirrada, mas tão acirrada, que terminou empatada. Entre os sete candidatos do concurso, que aconteceu na tarde deste sábado, no depósito do Serginho, Jorge Barbosa e 'Tonho da Lua' dividiram o grande prêmio de R$400. Os concorrentes foram avaliados em dois quesitos: falta de beleza e simpatia.





O evento reuniu mais de 500 pessoas e, na verdade, não passou de uma grande brincadeira promovida pelos amigos Antonio Lourenço, o Orelha, de 60 anos e Wellington Espíndola, 36. De acordo com os organizadores, o objetivo era dedicar um dia de diversão e união entre os moradores do bairro.





"A população sofre com tantos problemas, falta tanta coisa. Nossa intenção é que eles possam esquecer um pouco essa rotina e se divertir. Não é a primeira vez que a gente faz ações no bairro. Realizamos o carnaval desse ano e queremos fazer novamente no ano que vem", explicou o serralheiro Wellington.





Jorge e Tonho receberam R$200 cada e o carinho dos moradores. Muitos deles, fizeram fila para tirar fotos com os "feiosos". Jorge não considera a falta de beleza um problema. Pelo contrário, o gonçalense contou que o reconhecimento é respeitoso.





"Eu ia ficar muito triste se não ganhasse. Estou muito feliz pelo concurso, todo mundo dizia que eu ia vencer e eu acreditei", disse.





Além dos primeiros colocados, os outros cinco concorrentes eram: José Crispim, Florisvaldo, Romildo, Eduardo e Antônio Sobrinho (que ficou em 3º lugar). Os inscritos precisaram caprichar na performance, com danças inusitadas e passos atraentes no desfile. Todos os participantes foram premiados com um "pack" de cerveja, dado pelo depósito sede.





A mesa avaliadora foi composta por cinco membros, três deles do quadro da Secretaria Municipal de Saúde. O próprio chefe da pasta era um dos componentes, Dimas Gadelha. O presidente do júri foi o coronel Fernando Salema, comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE). Por conta do empate, o policial aumentou a quantia do vencedor, que anteriormente era de R$300, para que a divisão ficasse justa.





"Eventos como esse são fundamentais para proporcionar lazer para a população gonçalense, que sofre tanto com a violência. Principalmente, para os moradores do bairro Engenho Pequeno, que de pequeno só tem o nome. Fiquei feliz de ter participado e sempre que tiver, pode contar comigo", declarou Salema, ex-comandante do 7ºBPM (São Gonçalo).





Aprovação - Nem mesmo o sol forte da tarde deste sábado inibiu os moradores de participarem do evento. O concurso acabou virando uma festa e a rua do evento foi 'fechada' pela população, que se aglomerou em frente do depósito.





Para o escultor de carnaval,Bruno Peixoto, que mora há 37 anos no bairro, eventos como esse são fundamentais para unir a população, que ultimamente tem se afastado das ruas por conta do índice alto de violência.





"As pessoas não estão saindo mais de casa. Mas graças ao evento, muitos moradores se uniram para conversar e se divertir. É muito importante ver as pessoas próximas, conversar e entender que o bairro é de todo mundo", aprovou o morador.





A estudante Emily Nascimento, de 19 anos, também concorda com Bruno e ressaltou a importância de se investir no carnaval para o bairro. "A festa de rua aqui do Engenho Pequeno é muito boa. As pessoas se encontram, se divertem num clima familiar. Precisamos de lazer também", enfatizou.





Confira em nosso Facebook, na próxima segunda-feira (18), os bastidores do concurso mais inusitado da cidade.

