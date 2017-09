Espaços abandonados em SG

Por Marcel Freitas

Na prática, os monumentos deveriam ser referência para o patrimônio cultural e histórico de uma cidade, mas a realidade é outra em São Gonçalo. Abandonados e sem manutenção adequada, eles estão se deteriorando a cada dia, e por isso viram alvo fácil da ação de vândalos.







Outro problema no município é a falta de referência histórica aos símbolos expostos nos diferentes bairros. Um exemplo ocorre na Praça de Nova Cidade, que poucos sabem que se chama Praça da Liberdade. No local, uma estátua representa a abolição da escravatura, mas não há qualquer informação sobre a relação de escravos com a região. “Lavoura (ex-prefeito) derrubou um prédio antigo para construção da praça, reformada pelo prefeito Jaime Campos. Em 2004, ela recebeu o nome de Praça da Liberdade e reformada por Henry Charles, que nela colocou a escultura que lá se encontra, cujos autores tiveram o nome apagado em reforma feita em 2006 por Aparecida Panisset, ao substituir a placa de seu antecessor”, explicou o jornalista e pesquisador Jorge Nunes. Um outro exemplo é a Praça dos ex-Combatentes inaugurada pelo prefeito Osmar Leitão. No governo de Hairson Monteiro, a praça foi remodelada e recebeu os artefatos de guerra que lá se encontram. O historiador e professor da FFP-Uerj, Rui Aniceto, explicou que a Praça dos Ex-Combatentes é o único monumento do tipo no Brasil que reúne em um só local tão variados equipamentos. Rui Aniceto e Jorge Nunes destacaram ainda a importância da preservação de outros prédios históricos, como as Fazendas Engenho Novo do Retiro e Colubandê.





“Devemos pensar que esses espaços nos permitem pensar a historicidade da própria cidade. Precisamos desse caráter educativo e preservação patrimonial”, afirmou Rui.