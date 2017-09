Combate a incêndio na prefeitura de SG durou mais de seis horas

As chamas começaram por volta das 21h, e até às 3h de hoje os bombeiros ainda tentavam combatê-la

Um incêndio, de origem ainda desconhecida, atingiu a sede da Prefeitura de São Gonçalo na noite de ontem (15) e madrugada de hoje (16). O acidente mobilizou cerca de 35 agentes e 12 viaturas do Corpo de Bombeiros de cinco quartéis: os dois de São Gonçalo, no Colubandê e em São Miguel, o de Niterói e dois batalhões do Rio.





O fogo e a grande quantidade de fumaça que saiam da parte de trás do predio assustou moradores da região. As chamas começaram por volta das 21h, e até às 3h de hoje os bombeiros ainda tentavam combatê-las.





A Defesa Civil aguarda a perícia da Polícia Civil para que o estudo das estruturas possa ser realizado. À princípio, o incêndio teria começado na Secretaria de Meio Ambiente e atingiu as secretarias de Obras, Postura e Compras e Patrimônio.





O vice prefeito Ricardo Pericar acompanha desde ontem o combate às chamas. Segundo ele, o incêndio atingiu "o coração de São Gonçalo". Sobre probabilidade de se tratar de um incêndio criminoso, Pericar preferiu não se manifestar.