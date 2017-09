Administradora denuncia susposto estelionatário à Polícia em Niterói

A administradora de empresas Alessandra Lima, de 27 anos, procurou a 76ª DP (Niterói), para denunciar que havia caído em um golpe, após anunciar na internet uma aparelhagem de som avaliada em R$ 16 mil.

O anúncio feito através do site OLX foi publicado no dia 4 de setembro e no dia 12 ela conseguiu fechar a “suposta venda”, que na verdade era um golpe. O Suspeito do crime que teria se identificado como Marcelo Carvalho Brito, já é um velho conhecido no estado de São Paulo, onde já teria feito pelo menos três vítimas se utilizando do mesmo nome. Alessandra só descobriu isso após uma longa pesquisa através das redes sociais.

De acordo com Alessandra, o homem teria entrado em contato com ela alguns dias antes de fechar negócio. Ele teria afirmado que pretendia comprar a aparelhagem de som para a filha que é dentista e nas horas vagas atuava como DJ. Os dois marcaram então na casa dela e, um dia antes ele pediu os dados bancários para que fosse pedido autorização no banco para a transferência.

“Ele me disse que era funcionário de uma grande indústria farmacêutica e chegou aqui com uniforme, cartão de visitas e crachá dessa empresa. Parecia um senhor muito distinto e se expressava muito bem. Ele disse que ligaria supostamente para esposa depositar a quantia e, em instante, me mandou um suposto comprovante. O valor aparecia bloqueado e questionei, mas ele falou que era alto e por isso não entrou de imediato. Entregamos o equipamento que ele levou em um taxi. Quando liguei para o banco para saber do valor, fui informada que foi depositado um envelope vazio em Vila Mariana, São Paulo”, disse.

Alessandra ainda tentou entrar em contato com o estelionatário que a bloqueou.

“Liguei para a indústria farmacêutica e descobri que ele nunca trabalhou lá. Fui informada que não era a primeira pessoa que procurava por ele lá. Relatei tudo o que ocorreu para a empresa e fui em busca de mais informações. Foi aí que encontrei uma vítima dele. Ela tinha imagens porque mora em prédio e filmou tudo. O homem sofreu um golpe de R$ 22 mil. Ele conhece mais duas pessoas que também foram lesadas. Acredito que ele use vários nomes”, afirmou.