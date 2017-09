Distribuidor de jornais é sepultado em Niterói

Um dos maiores distribuidores de jornais da região, Aldo Polizzo, de 54 anos, morreu na última quinta-feira, depois de 37 dias internado, lutando contra um tumor. O sepultamento aconteceu na tarde de ontem, no cemitério Parque da Colina, em Pendotiba, Niterói.





Polizzo administrava o negócio da família e era reconhecido no ramo. Um dos principais elos entre os jornaleiros e o jornal O SÃO GONÇALO, ele era responsável por distribuir os exemplares diários em Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e Região dos Lagos.





“O Aldo representava para o jornal OSG mais que uma parceria. Era uma relação de amizade! Será guardado para sempre na nossa memória. Ele foi parte essencial na expansão do nosso trabalho para outros locais, e sempre agiu como ponte entre os jornaleiros e nossos funcionários”, disse Bruno Sereno, gerente de distribuição do jornal O SÃO GONÇALO.





Casado há mais de trinta anos, Aldo deixou esposa e dois filhos. Os pais dele também estiveram no enterro e foram amparados por familiares. “Fizemos o possível para que ele ficasse bem. Tínhamos esperanças da sua recuperação”, contou o engenheiro João Pedro, de 40 anos, cunhado de Polizzo.





Muito emocionada, na hora do sepultamento a esposa de Aldo agradeceu a Deus pela oportunidade de ter formado uma família com ele. “Era como um filho. Ele era meu patrão, mas eu tinha liberdade até para chamar a atenção dele. No trabalho, o clima com os funcionários sempre foi de muita amizade”, finalizou Francisco Assis, de 81 anos, funcionário de Aldo há 20.