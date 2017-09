Bombeiros combatem Incêndio na Prefeitura de São Gonçalo

Um incêndio, de origem ainda desconhecida, na sede da Prefeitura de São Gonçalo, na Rua Feliciano Sodré, no Centro da cidade, está mobilizando equipes dos Quartéis do Colubandê e de São Miguel, nesse momento.





O fogo e a grande quantidade de fumaça que está saindo na parte de trás do predio assusta os moradores. Para melhorar o trabalho de combate às chamas, os bombeiros interditaram parte da Rua Salvatori, via que dá acesso à parte lateral da sede do Executivo. Equipes do 7ºBPM (Alcântara) e da Guarda Municipal também estão no local dando apoio ao trabalho dos bombeiros.





Funcionários do governo municipal estão sendo convocados e o prefeito José Luiz Nanci está no local.







* Em apuração.