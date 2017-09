Grupo Sambaí se apresenta daqui a pouco em Niterói

Aproveitando a proximidade com a Primavera, a direção do Boteco Sertanejo preparou uma programação cultural especial para os clientes da casa, considerada uma das mais tradicionais de Niterói. Lançado no mês passado, o Projeto "À Noitinha", já teve cerca de duas mil pessoas nas apresentações do grupo Sambaí, que fará nova participação no local daqui a pouco, a partir de 22h, com participações especiais de Cabeção, da Rádio Fanática, e do DJ Marquinho.





Uma das atrações da noite será o Combo de 'vodka mais cinco red bulls, que serão vendidos por R$ 129 pela noite toda. "A projeto À Noitinha visa, não apenas proporcionar novas atrações ao nosso público, mas também abrir espaço para os valores musicais", afirmou"o empresário Marco Antônio Ferreira Costa, dono da casa. Criado no ano passado, o Boteco Sertanejo já recebeu cerca de cerca de 50 mil pessoas.







O bar e restaurante funciona de quarta a sábado na Estrada Velha de Maricá, 1030, (atual RJ-100), em Maria Paula, Niterói. Uma das atrações a casa e o telão que transmite ao vivo os jogos do Campeonato Brasileiro. Para informações e reservas, a direção disponibiliza os telefones 3709-9441 ou 96422-9178.