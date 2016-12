Servidores receberam segunda parcela do 13º salário nesta terça

21/12/2016 às 16:14h Enviado por: Catriel Barros

A segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura de Niterói foi depositada nesta terça-feira (20/12). A primeira parte do benefício foi pago em julho.

“Pagamos nesta terça-feira a segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores municipais de Niterói. Infelizmente, grande parte das prefeituras no estado do Rio e o próprio governo estadual não pagarão o décimo terceiro, prejudicando servidores públicos. Há quatro anos assumimos a Prefeitura de Niterói em cenário dramático, com salários atrasados, dívidas, obras paradas, realizamos uma reforma administrativa, reavaliamos contratos, modernizamos a gestão, fizemos parcerias público-privadas e com planejamento e trabalho recuperamos os indicadores da cidade. Tenho orgulho em ter recuperado capacidade de investimento e modernizado a Prefeitura. Apesar da crise, vamos avançar mais e seguir em frente”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Fazenda, César Barbiero, destacou que, além de um direito dos servidores, oÂÂ 13º salário injeta recursos significativos na cidade, principalmente nos setores de comércio e serviços, movimentando a atividade econômica niteroiense.

"Niterói confirma-se como um ponto da fora da curva, conseguindo pagar os salários em dia assim como todos as demais contas. Isso faz com que nossa situação seja diferenciada. Vislumbramos que em 2017 vamos manter a situação fiscal equilibrada, com o pagamento de servidores e fornecedores em dia", informa Barbiero.

O próximo pagamento de vencimentos, referente ao mês de dezembro, será depositado nos primeiros dias de janeiro na Caixa Econômica Federal, banco que venceu a licitação para administrar a folha de pagamento da Prefeitura.

Os servidores que ainda não fizeram o cadastro no banco têm até o dia 23 para comparecem ao posto de atendimento no Shopping Bay Market, no Centro. O primeiro passo é acessarÂÂ o portal Crédito Salário na Caixa pelo link disponível no site da Prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br) ou pelo endereçoÂÂ www.caixa.gov.br/meusalarionacaixa.ÂÂ Para esclarecimentos de dúvidas sobre a abertura das contas, os servidores poderão ligar para o telefone 0800-726 8068, opção 6. Após consultar o dia e horário do atendimento, o servidor deverá comparecer ao local indicado munido de originais e cópia da identidade, CPF, comprovante de renda do último mês, comprovante de residência de no máximo 60 dias, procuração válida, se for o caso, e termo de tutela e curatela, se for o caso.





