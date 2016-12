A história da primeira e última fotos dos Beatles juntos, tiradas no mesmo dia e no mesmo mês com 7 anos de diferença

21/12/2016 às 17:00h Enviado por: Leticia Lopes

Primeira fotografia, em 22 de agosto 1962 Foto: Reprodução Segunda fotografia, em 22 de agosto 1969 Foto: Reprodução/Facebook





Em 1962 os Beatles já eram uma banda com vasta experiência de palco e algumas formações diversas, mas ainda conhecida somente em sua cidade natal de Liverpool, na Inglaterra, e começavam a dar os primeiros passos para enfim dominar o mundo. Faltava, porém, uma peça especial – um grande baterista. Esse hiato foi preenchido quando Ringo Starr assumiu as baquetas da banda.





A formação histórica estava enfim completa, com John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. O novo baterista foi se apresentar pela primeira vez como um Beatle no clássico palco do Cavern Club – e naturalmente um fotógrafo registrou esse momento, provavelmente ainda sem saber o quão histórico ele se tornaria. Era o dia 22 de agosto de 1962.





Desse em dia em diante, muita coisa aconteceu. Os Beatles se tornaram a maior banda da Inglaterra, depois da Europa, do mundo, de todos os tempos, fundaram e quebraram todos os recordes, transformaram-se em ícones, mudaram a face da cultura mundial, entraram para a história e, enfim, a banda acabou – e toda essa história correu somente em pouco mais de sete anos.





Antes do fim, porém, a banda se reuniu uma última vez, com os quatro membros presentes, para uma sessão de gravação do que viria a se tornar o disco Abbey Road. Nesse dia, uma outro foto foi tirada, que se tornaria a última imagem dos quatro rapazes de Liverpool juntos.





A grande coincidência é que essa foto foi tirada também no dia 22 de agosto, em 1969. O que isso quer dizer não se sabe, e pouco importa. O que importa, para além da curiosa coincidência, é o quanto a maior banda do mundo pôde realizar em somente sete anos – o que, desde então, passados quase 50 anos do fim, ninguém jamais sequer chegou perto.





Fonte: Hypeness.