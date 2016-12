Fazenda Colubandê não terá luzes de Natal

21/12/2016 às 10:50h Enviado por: Samuel Castro

Patrimônio histórico não deve receber iluminação de Natal Foto: Divulgação

A quatro dias do Natal, ainda é incerto se a Fazenda Colubandê, em São Gonçalo, receberá, este ano, o show de luzes. De acordo com a presidente estadual do Conselho de Cultura e integrante do movimento “Fazenda Colubandê -Quem Ama Cuida”, Cleise Campos, três orçamentos foram repassados à Associação Comercial e Empresarial de São Gonçalo, mas nada foi decidido.

“Queremos iluminar, ao menos, uma parte da fazenda. Como o local não tem energia elétrica, tivemos que buscar orçamento de um gerador, o que encareceu o projeto. Nossa ideia é manter o espetáculo por seis dias”, afirmou.

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de São Gonçalo, Evanildo Barreto, disse que busca recursos para custear a iluminação, mas ainda não houve resposta dos empresários.