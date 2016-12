Acidente mata mulher na BR-101

21/12/2016 às 10:00h Enviado por: Samuel Castro

Veículo caiu em córrego com os pneus virados para cima Foto: Alex Ramos

Por Marcela Freitas

Uma mulher morreu e três pessoas ficaram feridas em acidente, na manhã de ontem, na BR-101, altura do km 303, em Guaxindiba, São Gonçalo. De acordo com testemunhas, o carro em que os quatro jovens estavam, um Hyundai HB20, saiu da pista, capotou e colidiu contra uma placa de sinalização e, em seguida, caiu num córrego.



Entre as vítimas, estava uma mulher, ainda não identificada, que não resistiu e morreu no local. Segundo a perícia, a jovem era branca, aparentava ter entre 20 e 25 anos, vestia bermuda e blusas brancas e tinha cabelos cacheados.

Entre os sobreviventes, apenas uma das vítimas foi identificada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) como Priscilane Moraes de Oliveira. Ela foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, com os outros dois feridos. A direção do Heat informou que Priscilane está em estado grave.

O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara).