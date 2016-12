Forte calor leva banhistas as praias de Niterói

20/12/2016 às 16:52h Enviado por: Catriel Barros

Praia de Itacoatiara movimentada Foto: Foto do leitor Uerverton Araujo

Por Catriel Barros





Às vésperas do verão e os termômetros chegando perto dos 40°C, os moradores da região metropolitana têm aproveitado para curtir os dias de sol nas praias da Região Oceânica niteroiense. Na reta final do mês de dezembro, quando muitas pessoas entram em recesso e outras em férias escolares, os banhistas estão aproveitando para ir à praia nos dias de semana, por estarem mais vazias e também devido à fluidez do trânsito. Para garantir a ordem e segurança nesses dias, a Guarda Municipal de Niterói está promovendo a 'Operação Verão', onde diariamente, os agentes realizam patrulhamento nas praias a fim de coibir a presença de flanelinhas, ambulantes não credenciados, estacionamento irregular e resgate de animais, por meio da coordenadoria de meio ambiente.





O estudante Ueverton Araujo, de 27 anos, aproveitou o dia para relaxar na Praia de Itacotiara. "Nesse verão quero vir pelo menos três vezes na semana, esse lugar é paradisíaco, como tenho uma vida centrada nos estudos, necessito dessa calma que 'Itacoa' me proporciona", diz Ueverton.





Já o outro estudante João Victor Moro, de 24 anos, aproveitou para também marcar presença em Itacoatiara nesta tarde. "Eu não estava aguentando o calor, então, pra unir o útil ao agradável vim pra cá, curtir esse paisagem, tomar um banho de mar com a minha família", relata João.





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura tende a aumentar amanhã (21), chegando a 37º graus, mas no próximo final de semana as nuvens começam a aparecer, com previsão de máxima de 33º graus.





Balneabilidade – Segundo o boletim divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), no dia 15 de dezembro: As cinco praias da Região Oceânica (Itaipu, Itacoatiara, Camboinhas, Piratininga e Sossego) estão aptas para banho, exceto em frente a Praia de Itaipu na altura do Nº 21. Já as praias da Baía de Guanabara (Icaraí, São Francisco, Charitas, Jurujuba, Boa Viagem, Flechas, Gragoatá e Adão e Eva) estão impróprias.