Clínica Gonçalense completa um ano com 60 mil atendimentos

20/12/2016 às 14:38h Enviado por: Catriel Barros

A Clínica Gonçalense do Barro Vermelho completa um ano de funcionamento com a marca de 60 mil pacientes atendidos. Além do atendimento com clínico geral, a unidade realiza assistência especializada nas áreas de pediatria, ginecologia, cardiologia, dermatologia, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, urologia e odontologia. No prédio de dois andares, ainda atende com dispensação de medicamentos, coleta de exames laboratoriais, puericultura, sala de vacina, sala de curativos e auditório para palestras.









Pensando em incentivar a vida ativa através dos exercícios físicos, o espaço conta também com uma academia da saúde. Entre os diversos equipamentos estão o simulador de percurso, que desenvolve a coordenação motora e aumenta a mobilidade dos membros inferiores. Entre as atividades estão a aeróbica, dança, aparelhos e atividades sociais.





Segundo a aposentada Neuma Barros, 74 anos, além dos atendimentos médicos, as atividades físicas e eventos realizados na unidade auxiliam no bem-estar. "Antes eu ficava em casa vendo televisão, sem nada de novo na vida. Agora sou uma idosa ativa, faço exercícios, fiz amizades", conta.





A unidade conta também com um Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), serviço que realiza ações de diagnóstico e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e tem como objetivos oferecer apoio emocional ao usuário e ajudá-lo a avaliar os riscos que corre e as melhores maneiras de prevenção. A pessoa pode realizar o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente na clínica, ou em outros 13 núcleos distribuídos pelo município.





Pacientes portadores de HIV/Aids, DSTs e Hepatites Virais também realizam consultas no local, como atendimento com infectologista, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiras, farmacêutica, nutricionista, técnicos de enfermagem e de laboratório.





O primeiro Centro de Especialidades Odontológicas do município de São Gonçalo funciona na nova Clínica Municipal Gonçalense. O atendimento é uma continuidade do trabalho realizado pelas equipes de saúde bucal das ESFs, que encaminharão casos complexos.





Com atendimento especializado a pacientes com deficiência, a unidade realiza atendimento em endodontia (tratamentos de canal, fraturas dentárias, lesões), cirurgia de pequeno porte (extração de dentes, dente do siso e pequenas correções ósseas), além de periodontia (gengivite, periodontite) e estomatologista, que tem como finalidade prevenir, diagnosticar e tratar as doenças que se manifestam na cavidade da boca.





Fonte: Prefeitura de São Gonçalo