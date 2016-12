Exposição "Quilombos do Rio de Janeiro" na Sala Leila Diniz

20/12/2016 às 13:56h Enviado por: Catriel Barros

Reunindo quatro diferentes fotógrafos, a última exposição do ano traz a intimidade e culinária da cultura dos quilombos Foto: Divulgação

Encerrando o ano de exposições na Sala de Cultura Leila Diniz, o Instituto Dagaz apresenta a exposição “Quilombos do Rio de Janeiro” a partir do dia 22 de dezembro. Reunindo o trabalho dos fotógrafos Davy Alexandrisky, Fred Borba, Wallace Feitosa e Lidiane Camilo, o objetivo da mostra é o de compartilhar a cultura do povo quilombola através de sua culinária.

Os quatro artistas conheceram e fotografaram ao todo 29 comunidades que, juntas, originaram o livro “Cozinha dos Quilombos: Sabores, Territórios e Memórias”. Para Lidiane Camilo, uma das fotógrafas presentes na exposição, “a fotografia não é apenas apertar um botão. É conseguir retratar não só, mas principalmente, a emoção. Cada sessão é única e procuro fazer de uma forma personalizada com o estilo e jeitinho de cada personagem fotografado”, declarou Lidiane.

Para a presidente do Instituto Dagaz, Marinez Fernandes, os retratos se tornaram tão importantes que são capazes de alterar o olhar das pessoas sobre o cotidiano. “A fotografia mudou a forma como lembramos das coisas. Ela oferece instantaneidade e tem a capacidade de capturar eventos reais — uma fatia da realidade. O objetivo dessa exposição é o de deixar marcado, na memória dos visitantes, a forma natural dos quilombolas, capturada em momentos de descontração e espontaneidade. Esperamos que as imagens digam por si e que toquem os sentimentos mais profundos, assim como toda arte”, disse.

A exposição "Quilombos do Rio de Janeiro", vai do dia 22/12 a 27/01/2017, na Rua Professor Heitor Carrilho, no Centro de Niterói. Horário de visitação, de segunda à sexta-feira, das 10h as 17h. A entrada é franca.