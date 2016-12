SUS já tem adesivo para tratamento contra o Alzheimer de graça

20/12/2016 às 14:30h Enviado por: Juliana Bittencourt

Sistema Único de Saúde (SUS) já tem adesivos paras tratamento. Foto: Divulgação

Há um tempo publicamos que a doença de Alzheimer havia sido revertida pela primeira vez, ou ainda sobre um teste que detecta a doença com até 15 anos de antecedência.





Mas, essas pesquisas e testes ainda estão acontecendo pelo mundo, e aqui no Brasil o número de pessoas com a doença passam de 1 milhão. Mas temos uma boa notícia:





Os brasileiros com Alzheimer não precisarão mais comprar o adesivo de rivastigmina. O medicamento aplicado na pele será distribuído gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde).





O adesivo ajuda a diminuir os efeitos colaterais da doença, como náuseas, vômitos e perda de apetite. Isso porque ele leva o princípio ativo direto à corrente sanguínea, sem passar pelo sistema digestivo.





A notícia que dá muitos motivos para os brasileiros com Alzheimer comemorar saiu no Diário Oficial da União no final de setembro.





Fonte: Catraca Livre