Os truques que te fazem querer gastar mais e mais no Natal

Faltando menos de uma semana para o Natal, a correria aumenta e a busca por presentes - mesmo que seja uma "lembrancinha" - pode acabar se transformando em um momento de estresse e endividamento.





De olho nessa época de generosidade compulsória, os comerciantes lançam mão de estratégias para atrair o consumidor e fazê-lo gastar. E quanto mais, melhor.





Mas melhor para quem?





Também é verdade que, em tempos de crise econômica, os lojistas também se veem pressionados pela concorrência e, a cada ano que passa, pelas vendas na internet.





O resultado é que, em meio a esse bombardeio de ofertas, propagandas e incentivo ao gasto desenfreado, o consumidor fica vulnerável e pode estar sujeito a alguns perigos.





Para entender as táticas comerciais largamente utilizadas nessa época do ano, a BBC ouviu a pesquisadora Isabelle Szmigin, professora de Marketing da Universidade de Birmingham, no Reino Unido.





Szmigin tem vários livros e ensaios publicados sobre Sociologia, Psicologia e Marketing. Ela se dedica à pesquisa sobre comportamento do consumidor e questões políticas e sociais que envolvem o consumo.





Ela destaca duas estratégias distintas, mas que podem ser complementares: provocar medo no consumidor e criar uma atmosfera que vai estimular o chamado espírito natalino.





Vamos a elas:





Provocar medo no consumidor





"Uma das táticas é criar o medo da perda", diz a professora, destacando que isso vale para tanto para as vendas pela internet como em lojas físicas, seja nas ruas ou em shoppings.





Ela explica: os comerciantes divulgam suas ofertas e "garantem que o produto desejado pelo consumidor vai acabar a qualquer momento".





A estratégia inclui alertas e cartazes do tipo "compre já, são as cinco últimas peças em estoque", acrescenta a pesquisadora.





Dessa forma, os comerciantes conseguem estimular no consumidor o medo da perda do objeto desejado, além de angústia e ansiedade.





"Vamos sentir medo, porque pode ser que o que desejamos tanto não esteja mais disponível na outra hora ou na próxima semana", continua a professora.





A dúvida vai acabar levando a pessoa a comprar mais rapidamente, diz, e de uma maneira mais impulsiva.





Criação do clima natalino





A outra armadilha para fisgar o consumidor é a criação do "espírito de Natal".





Isabelle Szmigin afirma que a principal estratégia das lojas físicas em geral é "criar o clima certo para fazer com que a gente se sinta feliz".





"Isso é muito importante - costumamos gastar mais quando estamos felizes", alerta.





A pesquisadora explica que o objetivo dos comerciantes "é fazer com que o consumidor demore na loja" e acabe gastando um pouco mais.





"Para isso, as lojas precisam ser confortáveis, com temperatura agradável e acesso fácil aos produtos", analisa.





Essa tática, conclui, contribui para criar um "espírito natalino" que, na verdade, poderá levar você a começar o novo ano endividado.





